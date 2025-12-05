Nesine 3. Lig 1. Grupta geride kalan 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 8. sırada yer alan İnegöl Kafkasspor, Beykoz İshaklıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bu sezon kendi sahasında sürpriz puanlar kaybetmesine rağmen, deplasman maçlarında oldukça başarılı olan Kafkas Kartalı, Beykoz'a 3 puan için gitti.

Kafkasspor geride kalan 11 haftada 6 lig maçını kendi sahasında oynadı. İç sahada 6 maçta sadece 1 kez galip gelen ekip, 3 maçta berabere kalırken 2 maçı ise kaybetti. Kafkasspor kendi sahasında sadece 6 puan topladı.

İnegöl ekibi deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçta berabere kaldı. 1 maçı ise kaybetti. Deplasmanda 10 puan toplayan ekip, rakip sahada daha etkili bir futbol ortaya koyuyor.

Bahis eylemi nedeniyle 11 oyuncusu cezalı olan temsilcimizde geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle tribünde oturan Umut Doğdu bu hafta formasına yeniden kavuşacak.

BEYKOZ İSHAKLI NASIL BİR EKİP?

Bu sezon ligde oynadığı 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Beykoz İshaklıspor, ligde 7. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galata Spor Kulübüne 3-0 yenilen ekip, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Bahis eyleminden en çok etkilenen kulüplerden biri olan ekibin 13 futbolcusu 45 gün ila 1 yıl arasında cezalar aldı.

Bu oyuncular arasında sürekli 11'de forma giyen Tolga Yakut, Yunus Emre Kefeli, Yasin Davuş, Berkay Çakır, Ali Erkin, Ahmet Keleş ve Tolga Yakut gibi isimlerde bulunuyor.

BEYKOZ İSHAKLI-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Beykoz İshaklıspor-İnegöl Kafkasspor arasındaki karşılaşma 6 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'de oynanacak. Maç Sıfır Tv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.