Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için dün geldiği Bayburt ve Gümüşhane’nin ardından bugün Trabzon’da bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katılıyor. Sabah saatlerinde Of ilçesini ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, burada Of Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı.

"Başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır"

Temel atma töreni sonrası basın mensuplarının Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu ile ilgili sorularını cevaplandıran Bakan Tunç "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" diye konuştu.

"Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık"

Bakan Tunç, İstanbul’da Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanetten yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak ise "Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detayları ile inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık" ifadelerini kullandı.