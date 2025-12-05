İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” buluşmaları gerçekleştiriyor. Şehre gençlerin gözünden bakmayı sağlayan programlar dizisi İnegöl adına çok faydalı fikirlerin üretildiği sohbetlere dönüşürken, Başkan Alper Taban bu buluşmalarda öğrencilerle bir araya gelip gençlerin fikir ve önerilerini dinliyor. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alan Başkan Taban, bu hafta Altın Nesil Okullarında Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

AMACIMIZ BİRLİKTE VE KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMAK

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Mesut Mutlu, ziyareti ve öğrencilere verdiği değer için Başkan Alper Taban’a teşekkür etti. Başkan Alper Taban ise geçtiğimiz yıl Genç Bakış Buluşmalarını başlattıklarını hatırlatarak “Bu yıl da yine okullarımızın özellikle son sınıf öğrencileriyle buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere kapılarını açan idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları biz neden yapıyoruz? Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizi dinlemek için gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız iş gereği bizim karşımızdaki kitleyi anlamamız, kitleyle iletişimimizi iyi kurmamız gerekiyor. Sizlerin beklenti ve isteklerinizi anlayıp, ona göre hizmet üretmek durumundayız. Bunu anlamak için de bu buluşmalar bizim için çok kıymetli. Burada amacımız konuşmak değil, sizleri dinlemek. Amacımız birlikte ve katılımcı yönetim anlayışını ortaya koymak. Burada her türlü soruyu bana yöneltebilirsiniz” dedi.

SİZLERLE BAŞARABİLİRİZ

İnegöl’ün önemli bir şehir olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Nüfusuyla, sanayisiyle, üretimi ve potansiyeliyle önemli bir şehir. Genç nüfusumuz yüksek. Şehrimizin bu güçlü yönlerini biz daha güçlü kılmak istiyoruz ve bunu da sizlerle başarabiliriz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine uzatıldı. Özellikle öğrenciler şehirle ilgili tavsiye, talep ve şikayetlerini dile getirerek merak ettikleri konuları Başkan Alper Taban’a sordular. Bu sorular üzerine istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.