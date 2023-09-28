İstanbul Kağıthane’de yoğun yağış sonrası birçok evi su bastı. Bir binanın bodrum katında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı. Dairelerin sular altında kaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından İstanbul’da yoğun yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde birçok yerde sel ve taşkın meydana gelirken, pek çok ev ve iş yerinde de su baskınları yaşandı. Kağıthane Gürsel Mahallesi Güfte Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan bir anne ve 2 yaşındaki çocuğu yoğun yağış sonrası oluşan su baskını sonucu mahsur kaldı. Binada yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve bebeği binada mahsur kaldı

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu ve annesini bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Her şeyim mahvoldu”

Evini su basan vatandaşlardan Vesile Ekmekçi o anları, “Oturuyordum, bir su sesi geldi. Salona kendi atayım dedim ama salona bir baktım ki su içinde. Hemen gidip şu giderleri açayım dedim. Kapıyı açmamla burası böyle olduğu gibi su oldu. Her şeyim mahvoldu, yıkıldım. Yeni almıştım. Daha çocuğumun mobilyalarının parasını ödemedim” diye anlattı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir anda etkili olmaya başlayan yağmurun sele dönüştüğü ve özellikle binaların bodrum katlarına dolmaya başladığı görüldü.