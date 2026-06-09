Kağıthane Belediyesi, ilçede vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelindeki park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarıyla çocuklar için hijyenik yaşam alanları oluşturuluyor.

Kağıthane'nin 19 mahallesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve oturma alanları ekipler tarafından detaylı şekilde temizleniyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirilen yıkama ve dezenfekte çalışmalarıyla parklar daha sağlıklı hale getiriliyor.

Çocukların temiz, sağlıklı ve güvenli alanlarda güneşin tadını çıkarabilmesi, doyasıya koşup eğlenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında parklar düzenli olarak yıkanıyor ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri aynı zamanda çevre düzenlemeleriyle parkların daha estetik ve kullanışlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımıza hijyenik alanlar sağlamak, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesini sağlamak için parklarımızda temizlik ve yıkama çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Kağıthane'nin 19 mahallesinde ekiplerimizle sahadayız ve ilçemizin her noktasında temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.'