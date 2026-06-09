Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yaklaşık 500 bin gence ulaşılması hedeflenen 'Yaz Okulu' projesinin Sakarya lansmanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Projeyle gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaşarak 6 hafta boyunca 15 farklı alanda eğitim alması hedefleniyor.

Aziz Duran Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler için çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinliğe katılım dron ile de görüntülendi.

'Dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz'

Programda gençlere hitap eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, vakfın ortaokuldan itibaren çocukların milli ve manevi değerleri tanıyarak yetişmesini hedeflediğini belirtti. Gençlerin geleceğin dünyasına etki edecek bireyler olmasını hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

'Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokuldan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ülkesini, ülkemizi bizlere vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen bir gençlik vakfı. Sizler için yaz okulları ve kampları, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek sizlerin bu vatana canı gibi bakacak cesur, güçlü ve geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyor. Dolayısıyla siz okullarınızda da başarılı olacaksınız, hayatınızda da başarılı olacaksınız, çok güzel yuvalar kuracaksınız, çok güzel çocuklarınız olacak. İnanın, Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden birisi olacak 21. yüzyılda. Dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz.'

15 farklı alanda 6 haftalık eğitim

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise proje kapsamında 81 ilde yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Beşinci, 'Yaz dönemini dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Çok farklı etkinlikler olacak. Yaklaşık 15 farklı alanda, hem sportif faaliyetler olacak hem de ilmi noktada çok çeşitli eğitimler olacak. Ben bütün ailelerimizi yaz okulu şenliklerine ve sonrasında yaz okulu eğitimlerine bekliyorum' diye konuştu.

Protokolden gençlere destek

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gençlerin heyecanı ve milletin birliğiyle 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, TÜGVA'nın gençlerin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da gençliğe yönelik yatırımların süreceğinin altını çizerek, spor, bilim ve eğitim alanındaki tüm çalışmaları gençlerin hizmetine sunmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

'Çocukları dijital bağımlılıktan uzaklaştırıyor'

Lansman sonrası basın mensuplarına özel değerlendirmelerde bulunan Necmettin Bilal Erdoğan, projenin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını ve çocukları dijital bağımlılıktan uzak tuttuğunu aktardı. Erdoğan, 'Yaz mevsiminde çocuklarımız hem eğleniyor hem arkadaşlarıyla birlikte oluyor, hem de çeşitli konularda geri kaldıkları yerler varsa, sporda ya da dini eğitimde eksiklerini gidermiş oluyor. Türkiye Gençlik Vakfı, gençliğin vakfı. Ortaokul yıllarından itibaren hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için her daim yoldaşları olacak büyük kurumsal bir yapı. Çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabilecekleri saatler oluşturulmuş oluyor. En önemli tedbir de bu. Çocuklar kendilerine faydalı, eğlenceli alternatifler sunulduğu zaman dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller. Yeter ki bunu yeterince erken ve yeterince istikrarlı sağlayabilelim. TÜGVA'da bu adreslerden bir tanesi' ifadelerini kullandı.

Programda, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, STK temsilcileri, çok sayıda davetli ve öğrenciler de hazır bulundu.

6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak projenin, 14 Ağustos'a kadar süreceği öğrenildi.