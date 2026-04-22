Kağıtspor, Nisan ayında katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazanarak başarı hanesine yeni dereceler ekledi. Kulüp bugüne kadar toplam 241 ulusal ve 230 uluslararası ödül elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor haftaya hızlı giriş yaptı. 10-12 Nisan tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Pist Bisikleti Kupası 1. Etap yarışlarında Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Medine Kar (U-17), 200 metre sprintte birincilik kürsüsüne çıkarken, 500 metre bireysel takipte ikinci oldu. Tuana Baylan (U-19) ise genç kadınlar elemede altın madalya kazanırken; 1 kilometre zamana karşı, 200 metre sprint ve 2 km bireysel takipte üç gümüş madalya ile yarışları tamamladı.

Milli formayla gelen gurur

12-14 Nisan tarihlerinde Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Serbest Güreş U-17 Zafer Turnuvası'nda milli takım formasıyla mücadele eden İbrahim Balta, önemli başarıya imza attı. Kulübün gelecek vadeden sporcularından biri olan Balta, 80 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve başarısını bir kez daha ortaya koydu.

halterde genç yetenekler sahnede

15-18 Nisan tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yeşilay U-15 ve Minikler Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası'nda Kağıtsporlu sporcular kürsüde yer aldı. Minikler kategorisinde Serkan Koç (56 kiloda) Türkiye ikincisi oldu. U-15 kategorisinde Emirhan Çetinkaya (+88 kg) Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Avrupa'dan bronz madalya

46 ülkeden 407 sporcunun katıldığı Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Kağıtsporlu milli sporcu İbrahim Tataroğlu önemli başarıya imza attı. Türkiye adına Avrupa ve Yıldızlar Dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla dikkat çeken Tataroğlu, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen şampiyonada da kürsüye çıkmayı başardı. Polonyalı rakibini mağlup eden milli judocu, +100 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Ringde şampiyonluk ve ikincilik

9-19 Nisan tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kağıtspor sporcuları yine zirvede yer aldı. Sudenaz Aydemir (75 kiloda) Türkiye şampiyonu olurken Alpaslan Çoban (80 kiloda) Türkiye ikinciliğini elde etti.

Uluslararası judoda madalya yağmuru

Kağıtspor sporcuları, Uluslararası Alina Dumitru Judo Turnuvası kapsamında Romanya'nın Bükreş kentinde mücadele etti. Turnuvada Mustafa Gök (-50 kilo) ve Talha Karagüdekoğlu (-60 kilo) altın madalya kazanırken, Rüya Ecrin Sorgun (-48 kilo) ile Miray Altunay (-32 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Gök (-55 kilo), Ecrin Demir (-57 kilo), Merve Özdemir (-48 kilo), Yağmurnaz Çidem (+70 kilo), Ceren Kübra Demirkol (-48 kilo) ve Melis Ekiz (-52 kilo) ise bronz madalya elde ederek Kağıtspor'un uluslararası arenadaki başarısına önemli katkı sağladı.

Spor şehri Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2024'ten bu yana hayata geçirilen hizmetleri anlattığı 'Sadece Hizmet Ettik' başlıklı özel sunumunda Kağıtspor'un başarılarına da dikkat çekti. Büyükakın, Kağıtspor'un bugün 48 branşta 8 bin 137 sporcu ile faaliyet gösterdiğini, kulübün bugüne kadar 241 ulusal ve 230 uluslararası ödül kazandığını belirtti. Büyükakın, 'Bu şehir spor şehri olacak diye sürekli söylüyoruz' ifadelerini kullandı.