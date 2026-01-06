Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 43 branşta faaliyet gösteren kulübün sporcuları, geçen yıl katıldıkları şampiyonalarda çeşitli dereceler kazandı. Sporcular, yıl boyunca Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 13 altın, 6 gümüş, 15 bronz, uluslararası diğer turnuvalarda ise 19 altın, 14 gümüş ve 27 bronz olmak üzere uluslararası arenada toplam 100 madalyanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na da katılan sporcular, judo ve boksta 2 altın, karate ve karışık takım müsabakalarında ise 4 bronz madalyaya ulaştı.

Tokyo'da 15-26 Mart'ta gerçekleştirilen 2025 Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden milli karateci Emirhan Eroğlu ile Erkek Kumite Takımı gümüş madalya kazanarak organizasyonu 4 madalyayla tamamladı.

Türkiye şampiyonalarında 213 madalya

Ulusal müsabakalarda da yer alan sporcular, Türkiye şampiyonalarında 85 altın, 51 gümüş ve 77 bronz olmak üzere toplam 213 madalya kazandı.

Öte yandan kulüp altyapısından yetişen 197 sporcu milli takımlara davet edilirken, 12 branştaki engelli sporcular ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda 33 madalya elde etti.

Kağıtspor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin, 2025 yılının verimli geçtiğini belirterek, '2025 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2026 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2026 yılında artırmak ve yeni rekorlar elde etme niyetindeyiz. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum' dedi.