Müşterilerin iş yerinde büyük ilgi gösterdiği Murat Erdem, tarzıyla adeta geçmişe meydan okuyor.

Takım elbise tutkusuyla henüz 12 yaşındayken tanışan 40 yaşındaki Erdem, bu ilgisini zamanla nostaljik moda ile harmanladı. Geniş yakalı gömlekler, İspanyol paça pantolonlar ve özenle sakladığı 100’ü aşkın ceketten oluşan dolabıyla, her gün iş yerinde farklı bir nostaljik kombinle boy gösteriyor.

Her sabah berberden çıkan ve saçını Ferdi Tayfur tarzında şekillendiren Erdem, iş yerinde müşterileriyle fotoğraf çektirmekten de büyük keyif alıyor. “Bu tarz benim kimliğim oldu” diyen Erdem, geleneksel görünüme olan ilgiyi canlı tutmayı amaçladığını ifade ediyor. Müşterilerinin ilgi odağı haline gelen Erdem, hem ürünleriyle hem de kıyafetleriyle Kahramanmaraş’ta unutulmaz bir imza bırakıyor. Evinde yüzlerce nostaljik takım elbisesi olduğunu ifade eden Erdem, “Bu giyim tarzım kıyafetleri sevdiğim içindir. Küçük yaşlardan beri takım elbise merakım vardı. İlerleyen yıllarda kendi kafamda tasarladım ve insanların da beğenisini kazandık. 70-80’li yılların yaşam tarzını göstermek bize yarar sağladı. İnsanların çok sıcak bir kucaklama var ve benim için onur ve şeref madalyasıdır. Çalışırken de böyleyim, evde de böyleyim, sadece yatarken çıkarıyorum. Bir elbiseyi 40 gün boyunca giyebilirim, 41 gün hala mağazadan almış gibi üzerimde taşıyabilirim. İnsanların bize bir teveccühü ve sevgisi var. Gün içinde müşterimden çok bizleri ziyarete gelen dostlarımız var” dedi.