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Şüphelilerden S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D. ve E.Ç. tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya da el konuldu. Uyuşturucu madde ile para, fırının alt bölümünde ele geçirildi.

Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

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