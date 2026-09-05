Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

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İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

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Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya da el konuldu. Uyuşturucu madde ile para, fırının alt bölümünde ele geçirildi.

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Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

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Şüphelilerden S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D. ve E.Ç. tutuklandı.

Kaynak: İHA