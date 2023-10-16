Cenazeden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kazaya karışması neticesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Samsun'da yakınlarının cenazesinden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyrettikleri öğrenilen Zekeriya Batur yönetimindeki 34 J 3507 plakalı araç, önünde seyir halinde olan 16 BEE 13 plakalı araca çarptı. Zekeriya Batur idaresindek araç, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Toprak zemine çarparak takla atan araçtaki Fatma Batur ve Çetin Batur hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zekeriya Batur'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.