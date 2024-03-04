Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 73 yaşındaki adam, kendisini kahvaltıya çağırmak için evine giden abisi tarafından banyoda ölü bulundu. Yaşlı adamın dengesini kaybettiği ve kafasını lavaboya çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak’ta ikamet eden Salih Şenyıldız, kardeşi Kazım Şenyıldız’ı (73) kahvaltıya çağırmak için evine gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren Salih Şenyıldız, kardeşini lavaboda yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Şenyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre, Şenyıldız’ın banyoda dengesini kaybettiği ve kafasını lavaboya çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazım Şenyıldız’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazım Şenyıldız’ın geçtiğimiz sene kanser sebebiyle eşini kaybettiği ve onun vefatının ardından Esentepe Mahallesindeki aile apartmanına yerleştiği öğrenildi.