Yapılan bir araştırmaya göre, popüler kahvecilerden alınan kahveler, evde demlenen çekilmiş kahvelere kıyasla üç kat daha fazla kafein içeriyor.

Polonyalı araştırmacılar, günde sadece üç veya dört birim kahve içen kişilerin, kafein için güvenli günlük sınır olan 400 mg'ı aşabileceği konusunda uyardı.

Popüler zincir kahvecilerden satın alınan 200'den fazla kahve üzerinde yapılan testler, Americano'nun en yüksek kafein seviyesine sahip olduğunu ve içecek başına ortalama 140 mg kafein içerdiğini ortaya koydu.

Varşova kentindeki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nde yapılan çalışmada, kişi başına bir çay kaşığı çekilmiş kahve kullanılarak yapılan ev yapımı kahvelerde ise en düşük seviye olan 23 mg kafein tespit edildi.

Bilim insanları, zincir kahvecilerin yanı sıra fast food şubeleri, akaryakıt istasyonları, marketler ve fırınlardan alınan espresso, cappuccino, latte ve Americano örneklerini analiz etti.

Her noktadaki kafein içeriğinde büyük farklılıklar buldular; bazılarında porsiyon başına sadece 12,8 mg vardı, bazılarında ise 300 mg'dan fazlaydı.

GÜNLÜK KAFEİN SINIRI KOLAYCA AŞILABİLİR

Araştırmacılar, ortalama olarak sadece iki ila üç Americano'nun günlük kafein sınırını aşmaya yettiğini keşfettiler.

Dışarıdan paket alınan kahvelerin evde içilenlere göre çok daha fazla miktarda servis edildiğini, bunun da kafein alımını artırdığını söylediler.

Kafein, aşırı tüketildiğinde uykusuzluğa, mide bulantısına, kalp atış hızının artmasına ve baş ağrısına neden olabilen bir uyarıcıdır.

Dünyada en çok kullanılan uyarıcı olduğu düşünülüyor. Milyonlarca insan güne başlamak ve uyku sorununu aşmak için kafeine güveniyor.