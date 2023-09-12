Yağ asitlerinde kakao yağı yüksektir, bu nedenle cildi hidratlamak, beslemek ve esnekliği artırmak için sık sık lanse edilmiştir. Kakao yağında bulunan yağ, cildin nemi tutmak için koruyucu bir bariyer oluşturur.Kakao yağı da fitokimyasallar adı verilen doğal bitki bileşikleri zenginidir. Bu maddeler, güneşin zararlı UV (ultra viyole) ışınlarından gelen hasarlara karşı ciltteki kan akışını artırabilir ve cildin yaşlanmasını yavaşlatabilir.

Kakao yağının yaygın bir kullanımı derideki yara izlerini, kırışıklıkları ve diğer lekeleri düzeltmektir. Birçok kadın kakao yağları ve losyonlarının, gebelik sırasında ve sonrasında, germek izlerini önlemek ve en aza indirmek için kakao yağı kullanmaktadır. Kakao yağı ayrıca egzama ve deri iltihabı gibi koşullarda ortaya çıkan döküntüleri iyileştirmek için tercih edilmektedir.Güçlü bir antioksidan kaynağı olan ve bu kaynakların kullanılması sayesinde kakao yağı ile yaşlanma belirtilerine ''dur'' diyebilirsiniz.

Kakao yağı nasıl kullanılır?

Sık sık vücut losyonları ve kremlerde bir bileşen olarak kakao yağı görürsünüz. Yenilebilir olduğu için, aynı zamanda bazı dudak balsamlarında bir katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Pek çok kakao yağı ürünü, güneş kremi veya vitamine eklenmiştir. Coco yağı ürünlerinden birini cildinize veya dudaklarınızda kullanabilir, cildinizin bakım rejiminin bir parçası olarak her gün bu yağı cildinize sürebilirsiniz.

Birçok kakao yağı losyonları ve diğer ürünler, diğer katkı maddeleri ile birlikte az miktarda da kakao yağı içerir. Saflık arıyorsanız, %100 kakao yağı içeren ürünlerden satın almalısınız ya da katkı maddelerinden endişe duyuyorsanız, rafine edilmemiş kakao yağı alın ve kendinize özel bir karışım yapmak için sıcak suda eritin.

Bir çok internet sitesinde, ev hanımlarının kendi kakao yağlarını ev ortamında kolayca hazırladıklarına şahit olmuşsunuzdur. Sizler de, bu furyaya katılarak kendi kakao yağı karışımınızı üretebilir ve daha sağlıklı bir ürünü ortaya çıkarabilirsiniz. Bazı bayanlar, kakao yağını, hindistancevizi veya E vitamini yağı gibi çeşitli yağlarla birleştirir ve karışımı nemlendirici bir şampuan olarak kullanır.

Riskler ve uyarılar

Kakao yağının cildinizde güvenle kullanılabileceği kabul edilir. Kakao yağları üreticileri, gebelik sırasında kullanmanın güvenli olduğunu açıklamaktadır. Kakao yağına ya da kakao yağında bulunan diğer içerik maddelerine duyarlı kişiler için kızarıklık veya diğer alerjik reaksiyonların ortaya çıktığıda çoğu zaman görülmektedir.Bu yüzden kakao yağını kullanmadan önce teninizin belli bir bölgesinde herhangi bir alerjiye yol açıp açmadığını kontrol edip öyle kullanmanızda yarar vardır.Ayrıca kakao yağı alırken güvenilir firmaların ürünlerini tercih etmeniz sizin için oldukça sağlıklıdır.