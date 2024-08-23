Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen bir kadın kayboldu. Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, görgü tanıklarının kadının yürüdüğü kaldırımın aniden çöktüğünü belirttiğini ifade etti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, obruğun çevresinde güvenlik önlemleri alarak barikat kurdu. Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.