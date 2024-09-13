Karacabey Belediyesi zabıta ekipleri, cadde boyunca kaldırımları işgal eden iş yerlerinin ruhsat denetimlerini yaparak esnafı uyardı. Denetime Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Başkan Yardımcısı Celal Gürer de katıldı, yapılan çalışmaya vatandaşlar da büyük destek verdi.

Karacabey Belediyesi, esnaf ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla işgaliye ile mücadelesini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin ruhsatlarını denetleyerek esnafı uyarırken, uyarılara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanacağına dair bilgi verdi.

Başkan Fatih Karabatı ve Başkan Yardımcısı Celal Gürer, sahada yürütülen çalışmalara katılarak esnafla birebir görüşmelerde bulundu. Başkan Karabatı, yaya ve araç geçişine engel olan iş yerlerinin uyarılmasına ve kente düzen getirilmesine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, kent estetiğini bozan işgaliye ile mücadelenin ilçenin dört bir yanında süreceğini vurguladı.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Başkan Karabatı, “Kamuya ait ve vatandaşların kullanımına sunulan kaldırımları işgaliyeden temizleme konusunda kararlıyız. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanındayız” dedi. Bu uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve hem esnaf hem de vatandaş, Başkan Fatih Karabatı’na teşekkürlerini iletti.