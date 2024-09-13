Yalova İlkokulunda başlatılan "Okuldaki Çiftlik" adlı proje çerçevesinde öğrenciler serada yetiştirdikleri sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Okuldaki Çiftlik" projesinin ilk adımı geçtiğimiz mart ayı içinde fidan dikme etkinliği ile başlamış ve proje çerçevesinde okul bahçesinde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri meyve bahçesi, sera ve tavuk kümeslerinin kurulumu yapılmıştı.

Seralarda yetişen domates, patlıcan, biber ve salatalıklar öğrenciler tarafından hasat edili. Hasat gününde öğrencilerle keyifli dakikalar yaşandı. Hasat sonrası fidanlarının etrafındaki otlar yine öğrenciler tarafından temizlendi. Sonrasında da kümeslerden yumurta toplayan öğrencilere konu uzmanları tarafından uygulamalı olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler verildi.