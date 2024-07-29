Bilecik’te yeni açılacak bir işyerinde yapılan tadilat ve temizlik sonrası oluşan inşaat atığı çuvallar, İHA’nın haberinin ardından kaldırıldı.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde Beko bayisi tarafından açılacak olan işyerinde tadilat ve temizlik işleri yapıldı. Bu tadilat ve temizlik sonrası oluşan inşaat atıklar bir çuval üzerine konularak işyerinin yan tarafındaki kaldırıma konuldu. Bu çuvallar yaklaşık 15 gündür burada olması yayaların tepkilerine neden olurken, belediyeyi göreve davet ettiler. İHA’nın durumu gündeme taşımasının ardından belediye görevlileri çuvalları toplayarak, belediye aracına yüklediler. Vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür ederken, kaldırımı işgal eden işyerleri hakkında bir çalışma yapılmasını istediler.