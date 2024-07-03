Medicana Sağlık Grubu genel cerrahi uzmanlarından Doç. Dr. Turan Acar, kullanım alanı giderek yaygınlaşan robotik cerrahi yönteminin kolon ve rektum kanseri ameliyatlarında hızlı iyileşme ve daha az ağrı açısından konfor sağladığına dikkati çekti. En büyük kolaylığın, özellikle rektum tümörlerinde, dar alanda çalışma kabiliyetinin robotla çok daha kolay olduğunu belirtti. Bu sayede bazı hastaların kalıcı kolostomiden (torba) kurtulabildiğine dikkat çekti.

Pandemi sonrasında, dünya geneli ve ülkemizde görülme sıklığı ikinci sıraya yükselen kolon ve rektum kanserlerinin tedavisinde, hastaların sağ kalımı ve kanserin tekrarlamaması açısından, onkolojik cerrahiye uygun ameliyat yapılması çok önemli. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr.Turan Acar, “Robotik cerrahi, özellikle rektum gibi dar alanda yerleşen tümörlerde, ameliyat edilen bölgenin üç boyutlu olarak ayrıntılı değerlendirilmesinde, ana damarlar ve sinirlerin korunmasında, kansere bağlı oluşan en küçük lenf bezlerinin bile temizlenmesinde büyük kolaylık sağlıyor” dedi.

Robotik yöntem yaygınlaşıyor

Robotik cerrahinin cerraha ve hastaya sağladığı konfor nedeniyle giderek yaygınlaştığını belirten Acar, “Robot kolunun karın içindeki sınırsız hareket yeteneği ve milimetrik hareketlere yüksek duyarlılık özelliğiyle açık cerrahide ulaşmakta zorluk çekilen alanlara rahatlıkla ulaşılıyor. Bu sayede, gerçekleştirilen cerrahi işlemden en yüksek verim elde ediliyor. Hastanın karnında büyük yaralar açmadan, 8 milimetrelik 4 küçük delikle tüm hastalıklı dokular temizlenebiliyor. Ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay oluyor” dedi.

Hızlı iyileşme sağlıyor

Doç. Dr. Turan Acar robotik yöntemde hastanın daha kısa sürede iyileştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygun hastalarda robotik yöntemin daha az ağrı, daha küçük yara yeri ve daha kısa hastanede yatış süresi gibi avantajları vardır. Bu avantajlar sayesinde hastaların günlük yaşamlarına dönüşü daha hızlı olur. Uygun hasta ile şunu kastediyoruz: Kolorektal kanser tanısı konulduktan sonra öncelikle hastanın yaşamını tehdit eden ve acil cerrahi müdahale gerektiren bir durum olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bu durumlar, bağırsağın tamamen tümörle tıkalı olması, tümörün bağırsak delinmesine yol açması ve kontrol edilemeyen tümör kanamalarıdır. Böyle bir durum olmaması halinde en önemli aşama hastalığın evrelenmesidir. Çünkü her evrenin farklı bir tedavi stratejisi vardır. Cerrahi tedavi adayı hastalar dikkatle seçilir ve bu yönde planlanması yapılır. Kolorektal kanserler, sadece kalın bağırsaktaki tümörle sınırlı değildir. Hastalık tümör çevresindeki damarlar ve lenf kanalları yoluyla yayılım gösterir. Dolayısıyla, ameliyatta hastalığın yerleştiği bağırsak bölümüyle birlikte çevresindeki lenf bezleri de temizlenir."