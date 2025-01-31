Kalp krizi, kalbe kan taşıyan koroner arterlerin tıkanması sonucu kalp kasının yeterli oksijen alamaması nedeniyle meydana gelen ciddi ve yaşamı tehdit edebilen bir durumdur.

Bu tıkanıklık, genellikle arterlerdeki plak (yağ, kolesterol ve diğer maddeler) birikiminin kopması ve pıhtı oluşumu ile gerçekleşir.

Son yıllarda ise ülkemizde kalp krizi vakalarındaki yüksek oran, dikkat çekmeye başladı.

Türkiye'de kalp krizi oranlarının yüksekliği, son zamanların en dikkat çeken verileri arasında yer alıyor.

Ülkemizde her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiği, yapılan araştırmalarla ortaya konuldu.

Almanya'da bu oran 399 civarlarındayken, Fransa'da 179 ve İngiltere'de 149 seviyesinde seyrediyor.

Fransa ve İngiltere, hem kriz geçirme oranlarında hem de ölüm oranlarında Türkiye'nin çok gerisinde gözüküyor.

Ayrıca erken müdahale hayat kurtarıcıdır.

Göğüs ağrısı gibi belirtiler olduğunda derhal acil yardım çağrılmalıdır.

Uzman görüşü ve araştırmalara göre yine her yıl yaklaşık 200 bin kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu oran Almanya'da yüzde 45, İngiltere'de yüzde 30, Fransa'da ise yüzde 33.

Türkiye'de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor.