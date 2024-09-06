Robsys Robotic Systems’in su kullanmadan çalışan çevre dostu solar panel temizlik robotları, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde devreye alındı.İSTANBUL (İGFA) - Enerji tasarrufu sağlamak, temizlik maliyetlerini düşürmek ve iş güvenliğini arttırmak amacıyla 15 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Robsys Robotic Systems, GES santrallerinde enerji verimliğini arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde; enerji verimliliğini ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını bir adım ileri taşımak için Robsys’in su kullanmadan çalışan panel temizlik robotları devreye alındı. Bölgenin su hassasiyeti de dikkate alarak tozluluğa bağlı enerji kayıplarını sıfıra indirmek için tercih edilen Robsys solar panel temizlik robotları, enerji verimliliğini arttırırken, su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlayacak.

Proje ve ürünleriyle, GES santrallerinde daha yüksek verimlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını hedeflediklerinin altını çizen Robsys Robotic Systems Genel Müdürü Turgut Çağatay, “Türkiye’nin tek çöl niteliği taşıyan arazisinde kurulu olan, yaklaşık 20 milyon metrekarelik alana sahip Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 2.600 futbol sahası büyüklüğünde. Santral tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılaması ve yılda 1.5 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi planlanıyor.