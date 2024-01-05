Kâmil Koç’un 2024 yılındaki yeni durağı Kahramanmaraş oldu. 5 Ocak’tan itibaren başlayacak karşılıklı seferler ile şirket, bu şehirden Türkiye’nin 7 bölgesindeki 24 şehre yolcu taşıyacak.

Türkiye karayolları seyahat sektörünün önde gelen şirketlerinden Kâmil Koç, 2024 yılına da yeni yatırımlarla başladı. Büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yılda yurt içi seyahat ağını genişletmeye devam eden Kâmil Koç’un yeni durağı ise, 6 Şubat depremi ile sarsılan Kahramanmaraş şehri oldu. Kahramanmaraş’tan Türkiye farklı bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak yeni seferler 5 Ocak itibariyle başlayacak.

“Kahramanmaraş bizim için özel bir şehir”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, yeni yıla yeni yatırımlarla seyahat ağlarını genişleterek başladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Şirket olarak, 2023 yılını bitirdiğimiz noktada yeni yıla da yine yatırımlarla giriyoruz. Bu yıl özellikle yüzde 10’luk büyüme hedefimiz doğrultusunda filomuza 53 adet yeni otobüs katmayı planlıyoruz. Yeni otobüslerimiz ile filomuzun yaş ortalamasını düşürmenin yanında, yolcularımıza yeni teknolojilerle donatılmış güvenli ve çok daha konforlu araçlarla seyahat etme imkanı sağlayacağız. Kâmil Koç’un hizmet kalitesine ülkemizin her noktasına taşımak adına çıktığımız bu yolda, yeni yıldaki ilk durağımız ise, Kahramanmaraş. 6 Şubat 2023’teki ülke tarihimizin en büyük deprem felaketi ile sarsılan Kahramanmaraş, hepimiz için çok özel bir kent. Yeniden ayağa kalkmak adına verdiği bu mücadeleye biz de Kâmil Koç olarak, destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden de yeni yıldaki ilk yatırımımızı bu şehrimize yapmak istedik.

Kahramanmaraş’ta kaliteyi öncelikleyen yenilikçi seyahat anlayışımızla yolcularımıza hizmet verecek olmaktan da çok mutluyuz. 5 Ocak’ta başlayacak karşılıklı seferlerle yol arkadaşlarımız Kahramanmaraş’tan kalkacak araçlarımızla Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin illerimize seyahat edebilecekler. Kahramanmaraş’tan ülkemizin 7 bölgesindeki 24 ilimize ulaşımı sağlayacak bu yeni seferlerimizin hem Kahramanmaraşlı hemşerilerimize hem de tüm yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”