Otomobil piyasasında büyük bir değişim kapıda. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, belirli güvenlik donanımlarına sahip olmayan sıfır araçların satışı yasaklanacak. Ayrıca, Çin'den ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu iki önemli gelişme, otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek? Araç fiyatlarında artış bekleniyor mu ve devam eden kampanyalar sona erecek mi? İşte tüm detaylar...

7 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2) kapsamında, güvenlik donanımlarına sahip olmayan yeni araçların satışı durdurulacak. Bayiler, bu tarihten önce ellerindeki mevcut stokları eritmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Pek çok marka ve modelde cazip fırsatlar sunuluyor.

Çinli Araçlara Ek Gümrük Vergisi

Çin'den ithal edilen otomobiller için uygulanacak ek gümrük vergisi, 8 Temmuz'da devreye girecek. Bu gelişme, Çin menşeli araçların fiyatlarını önemli ölçüde artırabilir. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu ek vergilerin ve GSR2 standartlarının otomobil piyasası üzerinde önemli bir etki yaratacağını belirtiyor. Çinli otomobillerin fiyatları, genel piyasa fiyatlarını baskılayarak Avrupalı markaların daha rekabetçi kalmasını sağlıyordu. Ancak, artan maliyetlerle birlikte bu baskının azalacağı öngörülüyor.

Fiyat Artışları Kaçınılmaz mı?

Ertemel'e göre, GSR2 standartları ve ek gümrük vergilerinin getirdiği maliyetler, önümüzdeki dönemde sıfır otomobil fiyatlarında artışa neden olabilir. Yine de, Çin'den gelen mevcut araç stokları ve 7 Temmuz öncesinde ülkeye giriş yapan araçlar, yıl sonuna kadar fiyatların stabil kalmasına yardımcı olabilir. Yeni düzenlemelerin etkisiyle, 2025 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışları daha belirgin hale gelebilir.

İkinci El Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Yeni düzenlemelerin ikinci el otomobil piyasası üzerindeki etkisi büyük olacak. Sıfır araç fiyatlarındaki muhtemel artışlar, tüketiciyi tekrar ikinci el otomobile yönlendirebilir. Bu da ikinci el araçlara olan talebi artırarak, fiyatların yükselmesine yol açabilir. Ancak, bu süreçte mevcut fiyatları korumak, ikinci el pazarının sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemli olacak.

Çin menşeli otomobillere eklenen vergiler ve güvenlik donanım zorunlulukları, Avrupalı markalar üzerindeki fiyat baskısını hafifletebilir. Bu da, mevcut kampanyaların sonlanması veya oranlarının düşürülmesi anlamına gelebilir. Yine de, yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorlukları nedeniyle, markaların satış ivmesini korumak adına yıl sonuna kadar kampanyalarını sürdürmesi muhtemel. Temmuz ve Ağustos aylarındaki satış verileri ve markaların yeni fiyat politikaları, kampanyaların devam edip etmeyeceği konusunda daha net bir fikir verecek.

GSR2 standartlarının ve Çinli araçlara ek gümrük vergisinin piyasaya yansımaları, kısa vadede sıfır araç fiyatlarında artışa, uzun vadede ise ikinci el araç pazarında canlanmaya neden olabilir. Otomotiv sektörü, bu düzenlemelere nasıl uyum sağlayacağı konusunda belirleyici stratejiler geliştirmelidir. Gelecek dönemde, piyasadaki gelişmeleri izleyerek, hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları üzerinde etkili olacak tüm faktörleri değerlendirmek gerekecek.