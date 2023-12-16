Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara Karayolu üzerinde İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Veli C.(36) yönetimindeki 07 GLA 02 plakalı kamyon, Ümitalan mevkiinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, kamyonda yolcu konumunda bulunan Tahir A.(45) yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.