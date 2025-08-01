

Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan ambulans bir bahçeye uçarak ağaca çarptı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile birlikte yanındaki refakatçisi, ambulans şoförü ve sağlık görevlisi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.



Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa karayolu Göl Yolu Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre yatalak bir hastayı alarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürmek için yola çıkan Abdullah P. (60) idaresindeki 16 BV 121 plakalı hasta nakil ambulansı, Göl kavşağından geçiş yapmak istediği esnada Orhangazi’den gelip göl yoluna giriş yapmak isteyen Sefa Ö. (27) idaresindeki 16 BEY 16 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Ambulans Fen işleri müdürlüğü bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan ambulans yol kenarında bulunan Orhangazi Belediyesine ait Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak havada askıda kalan ambulansta bulunan sürücü Abdullah P. İle birlikte ambulansta bulunan yaşlı bir hasta ile birlikte yanındaki refakatçisi ve bir sağlık görevlisi ile kamyonet sürücüsü Sefa Ö. Yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Olay yeri savaş alanına döndü



Kaza nedeniyle olay yeri savaş alanına dönerken, itfaiye ekipleri ambulanstaki yaralıları çıkararak ambulanslara sevketti. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavşakta önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.