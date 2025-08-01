Delibalta, yaşanan bu saldırı nedeniyle platformun yaklaşık 20 dakika boyunca kapalı kaldığını belirtti.

Özel bir televizyon kanalındaki yayında Selçuk Bayraktar ile birlikte yer alan Delibalta, sadece saldırıyı değil, platformun teknik yapısına dair bazı detayları da paylaştı. Bayraktar ise yıllardır hayalini kurdukları bu projeyi, Teknofest girişimcilerinin kurduğu bir teknoloji firması aracılığıyla hayata geçirdiklerini ve altyapısının açık kaynakla inşa edildiğini vurguladı.

Bayraktar, Next Sosyal’in anlık kullanıcı sayısının 622 bin 416’ya ulaştığını açıklarken, sosyal medyanın nasıl yönetildiği konusunda şeffaflık ilkesine dikkat çektiklerini söyledi. Platformun isminin seçilme sürecine de değinen Bayraktar, “Next” adının ortak akıl ürünü olduğunu ve küresel hedefler doğrultusunda İngilizce tercih edildiğini ifade etti. Yine de yerli kullanıcılar açısından isim değişikliğine açık olduklarını da dile getirdi. İsteyen üniversitelerin ya da kurumların sistemi sahiplenebileceğini, herkesin kullanımına açık bir yapı kurduklarını belirtti.

Yayında söz alan Delibalta ise, uygulamanın dışarıdan gelen bir saldırıya maruz kaldığını, bunun sonucunda da 20 dakikalık bir erişim kesintisi yaşandığını söyledi. Açıklamasında, bu tür girişimlere karşı sistemin güvenliğini artırmak için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini de ima etti.