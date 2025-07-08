Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü sokak üzerinde seyir halinde olan Yasin G.(24) yönetimindeki 16 KRC 06 plakalı kamyonet ile yan yoldan seyir halinde olan Sümeyye Ö.(33) yönetimindeki 16 BIA 212 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Şeyma Ö.(7) ile Ayşe Ö.(9) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.