Olay, Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında sanal ortamda alevlenen sözlü münakaşa, tarafların sokakta buluşmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı arbedede M.E.D. (18) ile B.D. (17) aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.D.’nin durumunun kritik olduğu, B.D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

15 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, olayın herhangi bir organize suç yapısı veya uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olmadığı; şüpheli E.B.S. (15) ile karşı taraftaki gençler arasında sosyal medyada başlayan sürtüşmenin fiili kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandığı belirlendi.

Emniyet birimlerince yakalanan 3’ü çocuk 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15 yaşındaki E.B.S. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.