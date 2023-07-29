Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, evde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de Yeni Mahalle Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan T. yönetimindeki 16 BDG 836 plakalı otomobil ile Alemdar Caddesi üzerinden Bülbüller Caddesine geçiş yapmak olan Hüseyin G. Yönetimindeki 34 GV 7858 plakalı kamyon iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sürücüsü, Bülbül Caddesi numara 71’deki evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu duvar yıkılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anında evde televizyon izlediğini ifade eden duvarı yıkılan evin sahibi, Mevlüt K. ise duvarın yıkılmasıyla büyük bir panik yaşadı. Dışarı çıkan Korkmaz, bahçe duvarı ile depo olarak kullandıkları bölümün yıkıldığını gördü.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İbrahi Uslu