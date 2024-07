Bitlis'in Merkez ilçesine bağlı Aşağı Karaboy köyünde 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında başlayan husumet, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de araya girmesiyle barışla neticelendi.

Bitlis'te 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında istenmeyen olaylar yaşanmış ve maalesef kan dökülmüştü. Aileler arasında başlayan kan davası yürütülen girişimler sonucunda Bitlis merkezde bulunan bir düğün salonunda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen barış töreni ile sona erdi. Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel bin 500 kilometre uzaklıktan her iki ailenin de daveti üzerine Bitlis'e gitti.

Barış törenine Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, İYİ Parti GİK Üyesi Kısmet Çelik, bölge belediye başkanları ile birlikte Urfan ve Yalçın ailelerinin fertleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Erol Karaömeroğlu, Urfan ve Yalçın ailelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu güzel sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her iki ailenin daveti üzerine Bitlis'e giden ve burada bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise, "Aşağı Karaboy köyüne bizzat giderek Urfan ve Yalçın ailelerini evlerinde ziyaret ettim. Öncelikle gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Her iki ailenin de barış yapmak için bu girişime gönüllü olması bizleri sevindirdi. Bugün burada, Yalçın ve Urfan ailelerinin yıllardır süregelen husumetlerini sonlandırmak ve barışın şahitleri olmak üzere toplandık. Bu anlamlı günde, binlerce yüreğin bir araya gelmesiyle oluşan bu birlik ve beraberlik tablosu, buradaki herkesin gönüllerinde derin izler bırakacaktır. İnsanlığımızın en güzel erdemlerinden biri olan affetme ve barışma duygusuyla doluyuz. Düşmanlıkların yerine kardeşliğin, öfkenin yerine sevginin hüküm sürdüğü bir geleceği birlikte inşa etmek için buradayız" diye konuştu.

Başta Yalçın ve Urfan aileleri olmak üzere, barışın tesisinde emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu ifade eden Özel, "Hep birlikte, daha güzel bir geleceğe yürümek, birbirimize sıkı sıkıya sarılmak ve bu toprakları sevgiyle yoğurmak için buradayız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte daha güzeliz" dedi.

Konuşmaların ardından salavatlar eşliğinde her iki aile fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kucaklaştılar. Program İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani'nin yaptığı duanın ardından verilen ikramla sona erdi.

