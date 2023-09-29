Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan trajik olayda, 15 yaşındaki Mehmet Yıldız, kurtarmaya çalıştığı kuzunun kanala düşmesi sonucu akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Nacarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, ailesinin küçükbaş hayvanlarını otlatırken bir kuzunun sulama kanalına düştüğünü fark etti. Hemen kuzuyu kurtarmak için kanala atladı. Ancak akıntıya kapıldı ve suda çırpınmaya başladı. Olayı görenler hemen yardımcı olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadılar. Yıldız, kısa sürede suda kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, kayıp gencin bulunması için çalışmalara başladılar ve Yıldız'ın cansız bedenini su altında buldular. Cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve daha sonra ailesine teslim edildi.