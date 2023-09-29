Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağındaki iyileştirme çalışmalarına Dikkaldırım Caddesi'ni de ekleyerek devam ediyor. Bu çalışma kapsamında 850 metre uzunluğundaki caddeye yeni bir asfalt dökülerek yol yeniden düzenlendi.

Bursa'da ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sunmak amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu taşıma gibi bir dizi yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolların sağlıklı bir hale getirilmesi için asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trafik akışını en az etkileyecek şekilde geceleri gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda son bir ay içerisinde Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Yeniceabat Yolu, Uludağ Yolu, Ankara Yolu ve İnegöl ilçe merkezindeki ana caddelerin asfaltları yeniden yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu asfalt yenileme çalışmalarına son olarak Dikkaldırım Caddesi'ni ekledi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bu cadde, geceleri gerçekleştirilen çalışma ile 1000 ton asfalt ile yeniden düzenlendi ve daha konforlu bir yol haline getirildi. Bu çalışmalarla birlikte şehir genelinde ulaşımın daha rahat ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.