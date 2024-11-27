Bilecik’te kanalizasyon giderine sıkışan yavru köpek kurtarılırken, annesi ekiplere adeta teşekkür etti.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde bir alt geçitte kanalizasyon gideri borusundan köpek havlama sesi duyan vatandaşlar durumu hemen belediyeye haber verdi. Bayırköy Belediyesine bağlı ekipleri hemen olay yerine gelerek köpeğin olduğu yeri tespit ettiler. Ekipler boruyu keserek yavru köpeği kurtarırken, annesinin sevinci görülmeye değerdi. Anne köpek yavru köpeğini görünce yere yatarak ekiplere adeta teşekkür etti.

Olaya ilişkin Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, duyarlı vatandaşlara ve belediye çalışanlara teşekkür etti. Dilsiz, “Tüm canlıların değerini ve önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Doğaya ve hayvanlara duyarlılıkla yaklaşmak, hepimizin sorumluluğudur” diyerek konunun önemini bir kez daha vurguladı.