Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, depremin ardından iki büyük artçı sarsıntı (5,2 ve 5,2 büyüklüğünde) yaşandı ve şu ana kadar toplam 445 artçı sarsıntı kaydedildi.

Artçılar, Orta Marmara ve Kumburgaz Bölgesinde Yoğunlaştı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan açıklamada, artçı depremlerin özellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaştığı belirtildi. Deprem, Marmara Bölgesi ve çevresindeki illerde hissedilirken, merkez üssündeki aletsel şiddetin MMI VIII, yerleşim alanlarında ise şiddet değerinin V'e kadar ulaştığı kaydedildi.

Artçı Sarsıntılar Sürecek

Depremin hemen ardından Kandilli Rasathanesi tarafından 6. dakikada tsunami uyarı mesajı AFAD ve ilgili diğer ülkelere iletildi. Yapılan gözlemlerle, tsunami tehlikesinin aletsel olarak teyit edilmesinin ardından, 16:53 itibariyle tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair açıklama yapıldı. Artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu. Vatandaşların, yetkili kurumların açıklamalarını dikkate alarak, riskli binalara girmemeleri gerektiği vurgulandı.

""Deprem ivme kayıtları incelendiğinde, yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumdan oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Depremin hemen ardından 6. dakikada tsunami uyarı mesajları AFAD’a ve sistemimize üye olan ülkelerdeki merkezlere iletilmiş, gözlemlerle bu uyarının altsel olarak teyit edilmesinin ardından, 16:53 itibariyle tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj yayımlanmıştır."