Bursa Teknik Üniversitesi'nin önceki dönem Rektörü ve VatanJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arif Karademir, VatanJet Genel Müdürü Aykut Moroğlu ile Satış Müdürü Nezahat Yüce, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

BTSO yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye Meclis Başkanı Ali Uğur ile Meclis Üyesi Haluk Sami Topbaş da katıldı. Toplantıda VatanJet'in sivil havacılık alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşılırken, sanayi ve teknoloji odaklı iş birliği imkanları ile hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda BTSO yönetimi, nazik ziyaretlerinden dolayı VatanJet heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.