İzmir'in Torbalı ilçesinde, saat 20.00'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Yeşilköy-Torbalı olarak açıkladı. Sarsıntı, 6.8 kilometre derinlikte, yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Menderes olarak belirledi ve depremin derinliğini 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. İlk depremin ardından 3.0’ın altında küçük artçı sarsıntılar da meydana geldi.

Uzmanlar, İzmir'in 21 aktif fay hattı üzerinde yer aldığını ve bunlardan 17'sinin diri fay olduğuna dikkat çekiyor. Deprem riski yüksek olan bölgeler arasında Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde önlem alınması gerektiğini sık sık vurguluyor.