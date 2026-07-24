Tüm sigorta şirketlerinin dahil edildiği Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına yönelik başvuruları kabul edecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar bildirimlerini tek bir kanal üzerinden gerçekleştirebilmesi için Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi’ni kurdu.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortalarında yaşanan değer kaybı anlaşmazlıklarını azaltmak ve bu süreçlerde ortaya çıkan kötüye kullanımların önüne geçmek amacıyla hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört aşamasının uygulamaya alındığı belirtildi.

Planın son maddesi doğrultusunda hayata geçirilen merkez sayesinde vatandaşlar, hasar ihbarlarını farklı sigorta şirketlerine ayrı ayrı başvuru yapmak yerine Alo 193 üzerinden hızlı şekilde iletebilecek.

Teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak olan merkezde, ilk etapta zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçeleri kapsamındaki hasar başvuruları alınacak.