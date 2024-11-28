Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele etti.

Dolmabahçe'de oynanması gereken bu karşılaşmanın, UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yapılan görüşmeler neticesinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda yapılmasına karar verildi.

Maccabi Tel Aviv forması giyen Gavriel Kanichowsky, bu müsabakada skandal bir harekete imza attı.

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi.

UEFA, Fransa maçında asker selamı veren milli futbolcularımıza ceza vermişti.