Kemalpaşa mahallesinde meydan gelen olayda kardeşiyle kavga eden genç, yumruk attığı camın kırılması sonucu yaralandı.

Olay Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. Firaz H., kardeşi ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada cama yumruk atan gencin, camın kırılması sonucu elinden yaralandı. Kanlar içinde kalan genç özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Sağ elinde kesiler oluşan genç, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.