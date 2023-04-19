

BAL Liginde şampiyon olan takımların başkanları ile TFF arasında yapılan toplantıda 3. Lige yükselme maçlarının oynanması kararı çıktı.

Bir süredir BAL liginde şampiyon olan takımların direk 3. Lige çıkarılacağı konuşuluyordu .Zoom üzerinden şampiyon takımların başkanlarıyla toplantı yapan TFF temsilcileri tarafları dinledikten sonra kararını verdi. Buna göre ilk maçların 29 ve 30 Nisan'da oynanacağı belirtildi. İnegöl Temsilcisi Kafkasspor ile Silivrispor arasında oynanacak ilk karşılaşmanın ise Sakarya ya da Bolu'da oynanması beklenirken tek maç üzerinden oynanacak maçta galip gelip taraf direk 3. Lige yükselecek. Maçın berabere kalması durumunda uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa 3. Lige çıkacak tarafı penaltılar belirleyecek.

Bu maçta yenilen taraf için bir şans daha olacak. İlk maçlarda 6 takım direk 3. Lige yükselecek. Yenilen 6 takım bir maç daha yapacak ve 6 takımdan 3'ü daha 3. Lige yükselecek.