Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 9-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek “Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Yarışları” Eskişehir Sarısungur Göleti’nde gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca’da hayata geçirilen Sarısungur Göleti’nde yapılacak yarışlara aralarında Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu Türkiye’nin dört bir yanından 45 kulüp ve 602 sporcu katılım sağlayacak.

Türkiye Kano Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan “Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Yarışları” 9 Ağustos Cuma günü eleme yarışları ile başlayacak.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen yarışlar, 12 Ağustos Salı günü finaller ve düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Ayrıca 11 Ağustos Pazartesi günü 11.00 ve 13.00 saatleri arasında, 12 Ağustos Salı 10.00 ve 12.00 saatleri arasında Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Yarışları TRT ekranlarından canlı yayın olarak verilecek.