Bursa'da kanser tedavisi sebebiyle saçlarını kazıtmak isteyen müşterisine destek olmak isteyen Ali Aktaş, kendi saçlarını da kazıdı. O duygusal anların işletmenin sosyal medya hesabından paylaşması üzerine video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bursa'da yaşayan Nihal Karanfil, gördüğü kanser tedavisi yüzünden saçlarının dökülmesi üzerine saçlarını kazıtmaya karar verdi. 7 yıldır kuaförü olan Ali Aktaş'ı arayan Karanfil, telefondan randevu alarak saçlarını kazıtmak istedi. Yıllardır müşterisi olan Karanfil'in neden böyle bir karar aldığını soran Aktaş ise aldığı cevap karşısında şok oldu. Kemoterapi gören müşterisinin saçlarını keserken, gelecekte hastalığı yendiğinde hatıra kalması için video çeken Aktaş, saç kesimi sırasında o anda verdiği kararla kendi saçlarını da kazımaya başladı. Karanfil'in 'yapma' demesine rağmen kendi saçlarını da kesen Aktaş, müşterisiyle videoda duygusal anlar yaşadı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





"Dostum gibi artık aileden sayılırdı"

Nihal Karanfil'in uzun zamandır müşterisi olduğunu belirten kadın kuaförü Ali Aktaş, “Kendisi 7 yıllık müşterim, düzenli geliyordu. Saçlarını hep sarı yapıyorduk, dostum gibi artık aileden sayılırdı. Çok seviyorum kendisini. Ben sonuçta çoluğumun çocuğumun rızkını kazandım. Onun kanser hastası olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Randevu aldığında ben her zamanki gibi bir randevu aldığını düşündüm. Saçını kestirmek için randevu aldığında nasıl yapalım diye sorduğumda 'Ali bu sefer farklı kestireceğim' dedi. 'Uçlarından mı alacağım, medikal bir kesim mi olacak' diye sorduğumda komple saçlarımı kazıyacağını söyledi. Neden diye sorduğumda kendisi anlattı durumu. Kemoterapi aldığını, saçlarının döküldüğünü ve ilk tedavi gördüğünde bile ciddi dökülme olduğunu söyledi. Buna alışmak için artık saçını kazıtmak zorunda olduğunu söyledi. Olur, keselim dedim ve çok üzüldüm. Öncellikle şok oldum, üzüldüm ama randevusunu hazırladığımda o gün güleceğim, neşeli olacağım diyerek kendimi hazırladım ona belli etmemeye çalıştım” dedi.



"Onun için değer diye düşündüm"

Kendi saçını da keserek arkadaşına destek olmak istediğini söyleyen Aktaş, “Biz normalde sosyal medya çekimleri yapıyoruz kuaförümüzde. Biz kendisine öncesi sonrası şeklinde hatıra kalması amacıyla bir video çekmek istedik. Sosyal medya ekibimizle konuştuk bu fikre kendisi de olur dedi. Saçını kesmeye başladığım anda duygusal bir an oluştu. İlk üzgün hali doğal olarak beni çok etkilemişti çünkü kendisi sevdiğim bir insan. O yaptığım saçları kesmek beni derinden etkiledi, ben de saçlarımı uzun zamandır uzatıyordum. Onun için değer diye düşündüm ve ona moral olsun, bu yolda yalnız değilsin demek için ben de başladım makineyle saçımı kazımaya. Saçımı kazıdığımda duygusal bir an oluştu kendisi de beklemiyordu. Kendisi 'yapma' dedi ama ben 'hayır yapacağım bu yolda beraberiz' dedim ve inatla kazımaya devam ettim. Sonrasında da çok duygusal anlar oldu sarıldık, ağladık. Sonrasında berbere gidip iyice temizlettim saçımı. Kendisini ağlayarak mecbur gönderdik” şeklinde konuştu.





"Videoyu paylaşmaktaki maksat destek vermekti"

Paylaşılan videonun bu kadar çok görüntüleneceğini tahmin etmediklerini söyleyen Aktaş, “Ben sonrasında tekrar çekim ekibindeki arkadaşımla konuştum. Nihal'e 'biz sana destek verelim, senin bana çevren ve arkadaşların geliyor, bunların hepsi bilsin bu durumu şifa duaları alalım sana, etrafındakiler sana destek olsun. Sen pozitif bir insansın, herkesin yanında olan bir insansın bu sefer de herkes senin yanında olsun bu videoyu biz sosyal medya hesabından paylaşalım' dedim. Burada saç kesme tamamıyla sembolik bir olaydı amacımız burada ona destek vermekti. Bu amacımızı sosyal medyada yaptığımız paylaşımda da belirtmiştik. Bu videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra bu kadar yayılacağını düşünmemiştik. Bizim tek amacımız kendi çevremizin görmesi ve destek vermesiydi. Edirne'den bir ağabeyimiz aradı ağlayarak 'seni takdir ediyoruz' dedi. Genel olarak takdir etme telefonları geldi. Gelen yorumların çoğu iyi yorumlardı ama aralarında az da olsa bunun reklam maksatlı olduğunu düşünenler de vardı. Amacımızın bu olmadığını defalarca belirttik. Nihal de bu durumdan çok mutlu. Kendisiyle konuştuk aslında bugün burada olacaktı ama kemoterapi gördüğü için kolunu kaldıracak hali yoktu. Kendisi de burada olsa eminim beni destekleyecekti bu konuda. Benim saçım önemli değil bu saç uzar gider ama onun orada verdiği mutluluk onun azimle o savaşı yenmesi bizim için daha önemli. Biz sevgiyi, dostluğu, mücadeleyi, savaşmayı göstermek istedik, bütün amacımız buydu” ifadelerini kullandı.