Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kurtuluşspor U 14 ve Ilgarspor U 14 grupları, Kurtuluş Sahasında karşı karşıya geldi.

Sezon hazırlıklarına devam eden Kurtuluşspor ve Ilgarspor kendilerini test etti. Antrenörlüğünü iki eski Kurtuluşspor ve Gençlergücü'nden takım arkadaşı olan Özden Suvat ve Hasan Sever'in yaptığı Kurtuluşspor U 14 ve Ilgarspor U 14 Grupları, pazar sabahı Kurtuluş Sahasında karşı karşıya geldi.

Bu maç lig maçları öncesi her iki ekip için önemli bir sınav oldu. Maçı Kurtuluşspor kazandı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ