Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde yer alan Kantarın Topuzu isimli sergi, 5 bin ölçü aletine ev sahipliği yapıyor. Adaletin sembolü yüzlerce çeşit terazi, ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde 2016 yılında gösterime açılan Kantarın Topuzu isimli sergide, 5 binin üzerinde kantar, terazi ve birbirinden farklı ölçü aleti sergileniyor. Geçmişten günümüze insanlığın herhangi bir nesnenin ağırlığını ölçmek için kullandığı teraziler, yüzlerce çeşidiyle ziyaretçilerini bekliyor. Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin de mimarlığını üstlenen yüksek mimar Naim Arnas’a ait 35 yıllık sergi kültür sanat meraklılarını bekliyor. Tarihi milattan önce 5 bin yılına kadar dayanan terazilerin günümüze gelene kadar geçirdiği süreç geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

“Dünya klasmanında yarışabilecek bir sergi”

Kantarın Topuzu sergisinin içerisinde barındırdığı eserlerle, dünya klasmanında bir sergi olduğunu ifade eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Müdürü Aylin Tatlı, “Bursa Anadolu Arabaları müzesi ziyaretçilere kapısını 28 Haziran 2002 yılında kapılarını açtı. 17 dönüm arazi içerisinde bir müze, sergi salonu ve kafeteryadan oluşan bir kültür kompleksi aslında. Açıldığından bu yana 2 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladığımız müzemizde aynı zamanda geçici bir sergi salonumuzda var. Bu geçici sergi salonunda 2016 yılından bu yana Kantar’ın Topuzu isimli sergi ziyaretçilerini bekliyor. Bu sergi yaklaşık 5 bin parça ölçer aletin olduğu bir sergi. Dolayısıyla dünya klasmanında yarışabilecek ve aklınıza gelecek her türlü nesneyi ölçen terazi aletinin olduğu bir sergi. Dolayısıyla perspektif olarak çok geniş ölçüm yapabileceğiniz ve aynı zamanda bilgilerinizi pekiştirebileceğiniz bir alan. Kantarın Topuzu isimli ölçü aletleri sergisi Eylül 2016’da ziyaretçilere kapılarını açtı. Daha önce eski tas, eski hamam sergisi, saat sergisi, oyuncak sergisi, Zeki Mügen sergisi ve son nihaiyi olarak da Kantarın Topuzu isimli sergi ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 5 bin adet ölçer aleti gözlemlemeniz mümkün. Dolayısıyla farklı nesnenin ölçülebildiği teraziyi bir arada görmek gerçekten büyük bir şans. Açıldığı günden bu yana birçok misafiri ağırlayan sergimizin küratörü Ali Naim Arnas. Kendisi aynı zamanda yüksek mimar ve Bursa Anadolu Arabaları müzesinde restorasyon mimarı. Bu değerli koleksiyon onun teşhiriyle birlikte ziyaretçiyle buluştu. Bahsettiğim gibi burada birçok ölçer aleti görmek insanlar için büyük bir heves de oluşturmakta. Ekonomik hayatı şekillendirmenin yanı sıra aynı zamanda adaletle de ilişkilendirildiği için bizi düşünme açısından birçok perspektife itebiliyor. Bu açıdan da kesinlikle ziyaretçilerimizin gelip, görmesi gereken bir sergi” şeklinde konuştu.