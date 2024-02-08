Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıldı.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde görevliler, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde kurulan Perşembe Pazarı’nın girişinde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşı bilgilendirici broşürler dağıttı.
“Sigaranın zararlarını vatandaşlarımıza aktardık”
Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Feyza Körpeci, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Kapaklı Perşembe Pazarı’nda 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla görevlendirildik. Yapmış olduğumuz etkinlikte sigaranın zararlarını vatandaşlarımıza aktardık ve 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü tanıtım afişleri dağıttık” dedi.