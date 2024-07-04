Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynayan 5 şahıs suçüstü yakalandı.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan S. Kıraathanesinde meydana geldi. Saha çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kıraathane içerisinde kumar oynayan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Masada bulunan 4 bin 430 lira paraya ve 105 adet oyun kağıdına el koyan ekipler, 5 kişiye 32 bin 125 lira para cezası uyguladı.
Ayrıca iş yeri sahibi İ.B. ve ocakçı olarak çalışan H.Y. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: iha