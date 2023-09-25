Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, önceki gün gece saat 22.30 sıralarında Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. (24) yönetimindeki otomobil, cadde üzerindeki büfeden çıkan O.C.’ye (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle O.C. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hafif şekilde yaralanan O.C., tedbir amaçlı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.