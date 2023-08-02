Bursa’da omuz cerrahisinde kapalı ameliyatlara daha az ilgi gösterildiğini savunan Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Nazmi Bülent Alp, Herkes Duysun ekibine açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - El ve dirsek cerrahisi oldukça kapsamlı oluşumlar içeren el ve dirsek bölgelerinde çok sayıda hastalığın tedavisi için uygulanan operasyonlar bütünüdür. Omuz rahatsızlıklarını tedavi etmek için ise daha çok omuz artroskopisi ve açık cerrahi yöntemlere başvurulur.

Ortopedi ise genel şekilde iskelet ve kas sistemi hastalıklarıyla ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Nazmi Bülent Alp, ortopedinin özellikle omuz, dirsek ve el cerrahisinde çalışmalarda bulunduğuna dikkati çekerek, kalça, diz gibi ameliyatlarda yapıyorum ama en çok ilgilendiğim ve Bursa’da eksik olduğunu düşündüğü omuz dirsek ve el cerrahisinde kapalı ve açık tüm ameliyatları yaptığını söyledi.

Bursa Medicalpark'ta çalışan Doç. Dr. Alp, "Bursa’da protez, kalça ve diz eklemi ameliyatları yapıldığını görüyorum fakat özellikle omuz cerrahisinde kapalı ameliyatlara daha az ilgi gösterildiğini gördüm ve hastaların bu ameliyatlar için İstanbul’a gittiğine şahit oldum. Bursa’da kapalı el bileği artroskopisi ve dirsek artroskopisi yapabilecek hekimler var. Bursalılara artık İstanbul’a gitmelerine gerek olmadığını söyleyebilirim. Omuz tendon yırtıkları uzun zamandan beri kapalı yöntemlerle tedavi ediliyor. Eskiden omzu açıp da açık infüzyon veya mini açık infüzyonlarla bunlar tedavi edilebiliyormuş fakat şuan da kapalı yöntem dediğimiz ufak kesilerle omuzdan 3-4 tane kesi yapılarak omuzdaki birçok patoloji tedavi edilebiliyor. Yırtıklarda bu şekilde tedavi edilebiliyor. Yırtığın dikilemeyecek gibi bir durumu varsa durum değişebiliyor. Özellikle omzunu kaldırmakta sıkıntı çeken yaşlı hastaların yırtıkları, ters omuz protezleri ile tedavi edilebiliyor. Hastanın yaşı gençse ve yine omuzda tedavi edilemeyecek yırtıklar varsa bunlar da çeşitli tendon transferleri ile açık ameliyatlarla yapılabiliyor. 60-65 yaş arası aktif hayatın içinde olan hastaları, kapalı ameliyat yöntemleriyle tedavi ediyoruz. Tedaviden sonra 1 aylık bir pasif egzersiz dönem, var. Bu hastalar daha sonra fizik tedavi görüyorlar, fizik tedavi süreci ile tendon iyileşmesi yaklaşık olarak 4-6 ay arası sürebiliyor fakat biz 1 yıl boyunca hastaları ağır kaldırmamaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Hasta, bu süre zarfının sonunda omuz ağrılarından kurtulmuş oluyor ve tekrardan eski sağlıklı omuz fonksiyonlarını geri kazanıyor.” diye konuştu.