Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personellerine yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, Kapıkule Gümrük kapısında görevli Gümrük Muhafaza memurlarının yurt içine giren ve yurt dışına çıkan kişilerden rüşvet aldıkları yapılan teknik çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlıklarının teknik destekleri ile 38 gümrük muhafaza memurunun Edirne il merkezinde bulunan adreslerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin üstünde ve adreslerinde 14 bin 600 Amerikan doları ve 21 bin 325 Euro ile 89 bin 800 TL para ele geçirildi.

Memurlara rüşvet veren 350 yerli ve yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgileri tespit edilen 128 şahıs hakkında yakalama çalışmaları başlatılmış olup, diğer şahısların kimlik tespitine devam ediliyor.