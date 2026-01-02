Yeni yılın ilk günlerinde etkisini güçlendiren soğuk hava dalgası, ülke genelinde sert kış koşullarını sürdürmeye devam ediyor. Rusya ve İzlanda kaynaklı sistemin etkisiyle bazı bölgelerde kar yağışı zayıflarken, don ve buzlanma tehlikesi daha belirgin hâle geliyor. Uzmanlar ise kar yağışlarının tamamen sona erdiğini söylemek için erken olduğu uyarısında bulunuyor.

Kar geçici olarak çekiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, iç ve batı bölgelerde kar yağışı büyük oranda etkisini kaybediyor. Ancak bu gelişme, soğuk havanın bittiği anlamına gelmiyor. Özellikle Anadolu genelinde kuru ayazın etkisiyle buzlanma ve don tehlikesinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Orhan Şen tarih verdi: Kar Marmara’ya geri dönecek

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugün itibarıyla mevcut kar yağışının ülke genelinde sona ereceğini ifade etti. Şen, hafta sonunda Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların kısa süreli yükseliş göstereceğini, İstanbul’da ise 14–15 derece seviyelerinin görülebileceğini belirtti.

Ancak bu ılıman havanın kalıcı olmayacağını vurgulayan Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki 5-6 gün yağış beklenmiyor. 7-8 Ocak civarında batı kesimlere yağmur gelir. 12–13 Ocak’tan sonra ise Marmara’dan başlayarak yeniden kar yağışı görülebilir.”

Çığ tehlikesi sürüyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ uyarısını yineledi. Özellikle eğimli bölgelerde kar örtüsünün artmasıyla birlikte riskin devam ettiği belirtildi. Ordu, Erzurum, Kars ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Termometreler eksi 18’i gösterecek

Batı bölgelerde sıcaklıklar kısmen yükselirken, iç ve doğu kesimlerde sert kış şartları etkisini artırıyor. Bugün bazı illerde beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Niğde: -18 derece

Kayseri: -16 derece

Yozgat: -15 derece

Fırtına uyarısı geldi

Akdeniz, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara’da rüzgârın zaman zaman 60 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.